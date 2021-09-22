أبو الغيط للمنفي: يجب البدء الفوري في اخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لضمان اجراء الانتخابات

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب إيجاز صحفي للجامعة، فقد أكد أبو الغيط خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

وأضافت: “وقد استعرض أبو الغيط مع المنفي أخر تطورات الاوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات”.

وأشارت إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا الي اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

ولفتت إلى التطورات الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية.

وأكد أبو الغيط على ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية والدولية للبدء الفوري في اخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان اجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

وعبّر الأمين العام عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة إرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الاجنبي من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.

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