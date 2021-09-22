في آخر يوم عمل بصفته قائدا عاما.. حفتر يعقد اجتماعا برؤساء الأركان العامة

العنوان-بنغازي

في آخر يوم عمل رسمي له كقائد عام للقوات المسلحة، عقد المشير خليفة حفتر ، اليوم الأربعاء اجتماعا برؤساء الأركان العامة بالقوات المسلحة.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة رؤساء بالقوات المُسلحة “البرية ، والبحرية ، والدفاع الجوي ، وحرس الحدود”.

وكان قد أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتكليف، الفريق الأول عبدالرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت المادة الثانية من القرار رقم 344 لسنة 2021 الذي تحصلت العنوان على نسخة منه، أن يتولى الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 سبتمبر الجاري على أن تنتهي في 24 ديسمبر المقبل.