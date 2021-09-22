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طرابلس.. ندوة حول الهجرة غير القانونية بمشاركة هيئة الإغاثة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية مُمثّلةً في نائب رئيس لجنة الإدارة خالد المرغني، الثلاثاء، في ندوة الهجرة غير القانونية والأمن القومي، التي أقيمت بفندق كورونثيا بالعاصمة طرابلس، والتي شهدت تناول عدد من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني في مواجهة الهجرة والتحدي الرباعي وعلاقته بها.

وشهدت الندوة مناقشة تأثير قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهجرة غير القانونية، وتأثير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

وتأتي الندوة في إطار التأكيد على الإحساس الوطني بالتهديدات الواقعية للهجرة غير القانونية على الأمن الليبي، خاصة فيما يتعلق بمسألة توطين المهاجرين في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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