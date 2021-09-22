عودة مياه النهر إلى المناطق الواقعة على مسار إجدابيا-سلوق

أخبار ليبيا24

عاد تدفق مياه النهر إلى المناطق الواقعة على مسار إجدابيا-سلوق بعدما تمكنت الفرق الفنية بجهاز النهر الصناعي من السيطرة على التسرب بالمحطة (40+150) الواقعة بالقرب من بلدة الزويتينة.

وأعلن الناطق، باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، عودة المياه للمناطق الواقعة على المسار.

وكان الساعدي قد أعلن قبل يومين وقف الإمداد المائي على مناطق، قمينس والمقرون والخضراء (جردينة) لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وذلك لإجراء صيانة صمام تعرض للاعتداء جراء قيام مواطنين بإنشاء وصلات غير شرعية.

وقال الساعدي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن الفرق الفنية تمكنت من السيطرة على التسرب بالمحطة (40+150) الواقعة بالقرب من بلدة الزويتينة.

وأكد الساعدي، أن أعمال الصيانة تسير بشكل ممتاز دون الحاجة لقطع الإمداد المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار إجدابيا- سلوق.

ودعا الساعدي، الجهات المختصة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل من يعتدي على مكونات النهر الصناعي ويسبب بقطع المياه على المواطنين والمدن والقرى، وهدر المياه من أجل مصلحته الخاصة.