وزير الصحة يُطالب  بالإسراع في تفعيل توطين  التخصصات الدقيقة للعيون بالداخل

طرابلس 22 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، لمناقشة آلية توطين علاج العيون بليبيا.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية البالغ عددها 17 قسمًا على مستوى ليبيا، عبر توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام، والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

وشدّد السيد الوزير على ضرورة تفعيل تخصصات القرنية، الشبكية وتجميل العيون بالداخل، والتي تُعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج.

وأكد السيد الوزير على ضرورة التركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من آجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات.

وبحسب الإحصائيات الواردة من مستشفى العيون بطرابلس، فإن المستشفى يستقبل أكثر من 1000 حالة يوميًا، كما يجري نحو أكثر من 30 عملية جراحية كبرى يوميًا. (وال) ن هــــ / ر ت

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