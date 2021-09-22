المنفي.. ولقاءات ثنائية حول الملف الليبي على هامش الدورة الـ 76

على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر البعثة الليبية بنيويورك، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عدة لقاءات ثنائية وتشاورية مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، للتباحث حول أهم الملفات على الساحة الليبية.
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قناة ليبيا
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