ردًا على قرار البرلمان.. أردوغان: أنقرة ستواصل دعم حكومة الوحدة الشرعية حتى إجراء الانتخابات

ليبيا – رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إرساء أسس السلام في ليبيا تم بفضل الدعم الكبير للحكومة الشرعية، ومن ثم تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

أردوغان جدد في كلمة له أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” التركية دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في مساعيها لتوفير الخدمات العامة وتوحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

كما دعا المجتمع الدولي مجددًا للوقوف إلى جانب الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية” التي تمثل كافة مناطق ليبيا.

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