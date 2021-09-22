“الصحة” تبحث توطين علاج مرضى العيون بالداخل

جدّد وزير الصحة علي الزناتي، تأكيده ضرورة تفعيل توطين علاج التخصصات الدقيقة للعيون داخل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة توطين العلاج بالداخل لمرضى العيون اليوم الأربعاء بطرابلس، حيث تم الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية وعددها 17 قسماً على مستوى ليبيا، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

يُشار إلى أن مستشفى العيون بطرابلس يُعاني من ازدحام المرضى الذين يتوافدون عليه من مختلف أنحاء البلاد، حيث كشفت الإحصائيات الواردة من المستشفى أنه يستقبل أكثر من 1000 حالة في اليوم، ويُجري أكثر من 30 عملية جراحية كبرى يوميًا.

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