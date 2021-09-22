المجلس البلدي مصراتة: سحب الثقة من حكومة الدبيبة “عبث” بعدما قدمته من إنجازات

رفض المجلس البلدي مصراتة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واصفا إياها بعبث من رئاسة مجلس النواب وعدد من الأعضاء الداعمين لها.

وأكد المجلس في بيان له رفضه للإجراء المسؤول عنه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مبينا إن هذه الخطوة ما جاءت إلا تلبية المصالح الشخصية لعدد ضيق من أعضاء المجلس.

وأضاف البيان أن المصالح الضيقة لهؤلاء تتعارض مع ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية وجيزة محذرا من هذه الخطوة التي لن ينتج عنها إلا زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والعودة إلى مربع الانقسام السياسي والمؤسساتي.

ودعا المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوزراء إلى الاستمرار في ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي والمجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى ردع المحاولة “البائسة” للقفز على خارطة الطريق وقطع الطريق أمام مفسدي العملية السياسية.