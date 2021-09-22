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العبار يكشف حقيقة انسحابه من ملتقى الحوار الوطني

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

22 September, 2021

نفى  عضو ملتقى الحوار الوطني المستشار عبدالرحمن العبار ما بثته إحدى القنوات الفضائية عن انسحابه من الملتقى

وأوضح العبار في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الخبر لا أساس له ووجه رسالة لوسائل الإعلام يطلب فيها تحري الدقة والمصداقية وأن لا تستقي اخبارها من مصادر مشبوهة أو من صفحات إلكترونية مزيفة على حد وصفه

والعبار شخصية سياسية وقانونية  ليبية بارزة تقلد العديد من المهام منها وزيرا للعدل ومحاميا عاما و عميدا لبلدية بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد 

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بوابة افريقيا الاخبارية

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