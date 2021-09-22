العبار يكشف حقيقة انسحابه من ملتقى الحوار الوطني

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

22 September, 2021

نفى عضو ملتقى الحوار الوطني المستشار عبدالرحمن العبار ما بثته إحدى القنوات الفضائية عن انسحابه من الملتقى

وأوضح العبار في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الخبر لا أساس له ووجه رسالة لوسائل الإعلام يطلب فيها تحري الدقة والمصداقية وأن لا تستقي اخبارها من مصادر مشبوهة أو من صفحات إلكترونية مزيفة على حد وصفه

والعبار شخصية سياسية وقانونية ليبية بارزة تقلد العديد من المهام منها وزيرا للعدل ومحاميا عاما و عميدا لبلدية بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد