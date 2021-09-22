خبير قانوني: حكومة “تصريف الأعمال” ستستمر في تسيير أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات

ليبيا – قال الخبير القانوني الليبي عبد الحفيظ السنوسي إن مجلس النواب هو المجلس الشرعي، ومن حقه دراسة منح الثقة أو سحبها والتصويت على ذلك.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أضاف: ” رغم قرار سحب الثقة من الحكومة، فإنها ستستمر في تسيير أعمالها إلى حين منح الثقة لحكومة جديدة أو إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، أو بصدور حكم من الدائرة الدستورية بإلغاء قرار سحب الثقة”.

وأشار إلى أن نص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه: “إذا قـرر مجلـس النـواب بأغلبيـة أعضـائه سحب الثقـة مـن الحكومـة عـدت مستقيلة وتسـتمر فـي تسـيير الأعمـال إلـى حـين تكليـف حكومـة جـديـدة”.

وحول أزمة النصاب القانوني وتحديده أشار إلى أن هناك عدة آراء نظرًا لتعارض نصوص اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، من اللجوء إلى الأغلبية الموصوفة أم المطلقة حول مسألة سحب الثقة من الحكومة.

الخبير القانوني اختتم بالتأكيد على أنه “حتى لو كان إصدار البرلمان للقرار مخالفًا للاتفاق السياسي بسحب الثقة من الحكومة دون بلوغ النصاب القانوني لسحب الثقة، فإن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المختصة بنظر تلك المخالفة معطلة منذ عام 2016، وبالتالي سيستمر الوضع وفقًا لما قرره المجلس”.

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