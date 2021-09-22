إقبال المواطنين في طرابلس على التطعيم ضد فيروس كورونا

قالت إدارة الخدمات الصحية طرابلس: إن حملة التطعيمات الموسّعة ضد فيروس كورونا “تتواصل بكل نجاح بالمركز المُجهّز في المدينة الرياضية؛ من أجل تحصين أكبر عدد من المواطنين”- بحسب ما أوردته الإدارة على منصتها الإعلامية.

وأوضحت الإدارة أن التطعيمات المتوفرة حالياً ضد فيروس كورونا، تتمثل في لقاح أسترازينيكا الإنجليزي ويُمنح كجرعة أولى وثانية، ولقاح سينوفارم الصيني ويُمنح أيضاً كجرعة أولى وثانية.

يُذكر أن الحملة الوطنية للتطعيمات تلقى تجاوباً وإقبالاً منقطع النظير من كافة الأعمار وشرائح المجتمع في طرابلس ومدن ليبية أخرى، مع تزايد الوعي بضرورة التطعيمات كأفضل حلّ للحد من الإصابات والوفيات بسبب الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية