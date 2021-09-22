بعد سحب البرلمان الثقة.. أوغلو لـ”الدبيبة”: تركيا تدعم حكومتكم

أجرى مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء. وبحسب إيجاز صحي لوزارة التركية، فإن تشاويش أوغلو جدد خلال الاتصال دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية،وذلك ردا على قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب قرر في وقت سابق أمس الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة