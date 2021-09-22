انتهاء صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة

أعلنت شركة الواحة للنفط، الأربعاء، إتمام عملية صيانة الفرق الفنية العاملة، عمليات صيانة خط الضخ الرئيسي 32 الرابط بين حقلي السماح والظهرة في النقطة «32 كيلو متر»،والنقطة «137 كيلومتر».

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن «أعمال الصيانة تمت في وقت وزمن قياسي، وذلك بتظافر جهود المستخدمين بحقل السماح وتعاونهم وتكاتفهم والعمل على مدار اليوم وتحملهم الصعاب وتحديهم عوامل الجو وتضاريس الأرض الوعرة وبعد المسافة، التي تتجاوز 140 كيلو مترًا من حقل السماح».

– تسرب نفطي بين حقلي السماح والظهرة

وثمنت الشركة جهود العاملين الذين وصفتهم بـ«الجنود المجهولين»، في إطار «الدفع بعملية الإنتاج، والمضي قدمًا بالشركة إلي الإمام».

وفي 5 سبتمبر الجاري، أكدت شركة الواحة للنفط، القيام بأعمال صيانة للخط «32 إنش» الرابط بين حقلي السماح والظهرة في المنطقة بعد محطة القطار تحت الطريق الرابط بين زلة ومرادة، بعد حدوث تسرب. وأوضحت الشركة، في بيان، أن إدارة العمليات والهندسة قامت بزيارة المكان، وتبين لها بعد الكشف المبدئي أن هناك تسربًا تحت الطريق، فيما بدأت أعمال الحفر وتمت السيطرة عليه وتشبيكه.

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