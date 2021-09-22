رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس وزراء الكويت

نيويورك 22 سبتمبر 2021 (وال) _ اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السيد الطاهر السني.

وأشاد الرئيس، بالعلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أنه يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الإستقرار، معتبراً أن وجود دولة الكويت مهم، كبلد شقيق وصديق ضمن الاستثمارات في ليبيا.

وحمّل رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الكويتي نقل تحياته وتحيات الشعب الليبي، لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، متمنياً التقدم والازدهار له وللشعب الكويتي الشقيق.

من جهته، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي، في هذه المرحلة، معبراً عن أمله في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، معرباً عن إستعداده للعمل كفريق واحد، لتقديم كل الدعم لليبيا، وتسخير الإمكانيات، لصالح القضية الليبية، من أجل تذليل الصعاب وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالملف الليبي.

كما جدد رئيس الوزراء، دعوة أمير دولة الكويت، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة دولة الكويت للتأكيد على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ولبحث القضايا المشتركة، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين. (وال _ نيويورك) ف م / ه ع

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