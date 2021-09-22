وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بليبيا يفتتحان معرض ديارنا بمصر

قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتحت معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذى يقام تحت شعار «قريبين ولو بعاد» بمول مصر بمنطقة ٦ أكتوبر، وتحل دولة ليبيا ضيف شرف المعرض .

وتابعت الوزارة، في إيجاز صحفي، شارك فى الافتتاح وفاء أبوبكر الكيلانى وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية ودكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبى للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما شهد مشاركة وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

ويستمر المعرض، الذى يمتد على مساحة ٣ آلاف متر، لمدة ١٠ أيام ويشارك فيه ٣٨٠ عارضا يمثلون ١٣ محافظة على مستوى محافظات الجمهورية ، بالإضافة الى جناح يضم مجموعة من العارضين الليبيين للحرف اليدوية والتراثية التى تعكس التراث والثقافة الليبية. وأكدت القباج أن هناك تعاونا بين وزارتى التضامن الاجتماعى ونظيرتها فى ليبيا فى عدد من المجالات ومنها التعاون الإنتاجى والتسويقي، وتواجد الوزراء الليبيين فى افتتاح المعرض اليوم توثيق لذلك التعاون.