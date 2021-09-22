ماذا قال باشاغا خلال استقباله وفدا من المنطقة الشرقية في طرابلس؟

العنوان-طرابلس

استقبل وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر تويتر، أن اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في طرابلس ناقش مع الوفد العديد من القضايا أبرزها المصالحة الوطنية وإطلاق كافة المحتجزين ووحدة ليبيا وسيادتها، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وأشاد باشاغا بحس الوفد الوطني وصوت العقل والحكمة والذي يجب أن يسود ويعلو من كافة الأطراف وفي ربوع مناطق ليبيا؛ لإرساء المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين كافة الليبيين.