“بلينكن” يؤكد على أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات الحوار السياسي في العاصمة السويسرية جينيف خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية .

وجاء كلام بلينكن خلال افتتاح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماع مبادرة “عملية السلام الليبية” في مقر البعثة الألمانية بنيويورك بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول .

يشار إلى أن محمد المنفي أجرى عدة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعماله الثلاثاء في مقرها الدائم بمدينة نيويورك .

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