ليبيا الان

“بلينكن” يؤكد على أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات الحوار السياسي في العاصمة السويسرية جينيف خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية .

وجاء كلام بلينكن خلال افتتاح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماع مبادرة “عملية السلام الليبية” في مقر البعثة الألمانية بنيويورك بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول .

يشار إلى أن محمد المنفي أجرى عدة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعماله الثلاثاء في مقرها الدائم بمدينة نيويورك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك