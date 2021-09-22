الهيئة الليبية للإغاثة تُشارك في لقاء عمل حول “تهديدات الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي الليبي”

بنغازي 22 سبتمبر 2021 (وال)- شاركت الهيئة الليبية للإغاثة في لقاء عمل علمي حول ” تهديدات الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي الليبي”، بدعوة من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وتركز اللقاء الذي أقيم يوم أمس بفندق كورونتيا بطرابلس، حول عدد من المحاور بينها الإطار القانوني في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتحدي الرباعي وعلاقته بالهجرة غير الشرعية، وتأثير قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتأثير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

ويهدف اللقاء العمل الذي شاركت فيه الهيئة ممثلة في نائب رئيس الهيئة السيد خالد المرغني، للتأكيد على الإحساس الوطني، بالتهديدات الواقعية للهجرة غير الشرعية على الأمن الوطني الليبي، خصوصًا فيما يتعلق بتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية. (وال) هــــ ع/ ر ت

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