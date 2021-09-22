التكبالي: حكومة الدبيبة تلقت ما تستحقه والبرلمان الذي أعطاه الثقة ويحق له أن يسحبها

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تلقت ما تستحقه، والمجلس الذي أعطاه الثقة ويحق له أن يسحبها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء، أضاف أن الدبيبة كان يتصرف وحده وكأن الوزراء ليسوا موجودين، ويعين أقاربه في المناصب الحساسة، ويعطي للأتراك ما يريد، وأن النواب لم يريدوا لهذا الرجل أن يبقى؛ لأنه لم يكن أمينًا على أموال الشعب.

وأردف: “حكومة الدبيبة ستبقى لتصريف الأعمال فقط، وأنه في ليبيا تعلمون أن الذي يقال لا يقبل، ولكن أن يقبل أو لا يقبل هو لم يعد يمثل الشعب ولا مجلس النواب”.

ووفق حديث التكبالي أضاف: “إذا أراد أن يحدث فوضى أخرى كما كانت في السابق والعودة لنقطة الصفر وتقسيم البلاد إلى شرقية وغربية فهذا أمره ويعود إليه، ونفى احتمالية أن تتم تشكيل حكومة جديدة؛ لأن الذي سيحل محله سيكون من نفس المنطقة ومن نفس التحالفات”.

التكبالي أشار إلى أن حكومة الدبيبة ستستمر لتسيير الأعمال، وإن أراد أن يبقى بهذا الشكل للثلاثة أشهر الأخرى فهذا موجود، ولكن لن يتم السماح له بصرف الأموال والبقاء أكثر من ذلك وليفعل ما يفعل.

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