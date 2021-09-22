حفتر يغادر منصبه تمهيداً لخوض الانتخابات الرئاسية

كلف القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان الفريق أول عبد الرازق الناظوري، بمهام منصب «القائد العام» لمدة ثلاثة أشهر، حتى موعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتضمن القرار، الذي أصدرته القيادة العامة مساء أمس، تكليف الناظوري بمهام منصب القائد العام بجميع الصلاحيات كافة، والمقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن منصب القائد العام.

ووصف متابعون هذه الخطوة بأنها تمهد لخوض حفتر ماراثون الانتخابات الرئاسية، إذا ما أجريت في الموعد المرتقب، قبل نهاية العام الحالي.

وقالت القيادة العامة إن حفتر اجتمع مساء أمس برؤساء الأركان العامة بالقوات المُسلحة (البرية والبحرية والدفاع الجوي، وحرس الحدود)، دون مزيد من التفاصيل.

كما يتوقع أن يبادر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى قرار مشابه؛ لكن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء أول من أمس إن «صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية، المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك».

وأشار المريمي إلى أنه «لا معلومات حول قرار صالح إلى الآن»، متابعاً: «حتى هذه اللحظة، فإن رئيس مجلس النواب يمارس عمله، ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غداً أو بعد غد أو خلال الأيام القادمة يكون هناك شيء جديد من هذا القبيل، لكن حتى اليوم لا يوجد شيء».