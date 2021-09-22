الزائدي يطالب السياسيين والإعلاميين بتوخي الدقة في تناول أخبار عائلة القذافي

العنوان-طرابلس

حذر خالد الزائدي، محامي أسرة معمر القذافي، السياسيين والإعلاميين بتوخي الدقة عند تناول أخبار عائلة القذافي.

وقال الزائدي، محذرا السياسيين والإعلاميين الذين يخرجون على المحطات التلفزيونية العالمية والمحلية، “إن المرحلة التي تعيشها ليبيا مهمة وحساسة ويتطلع فيها الشعب الليبي إلى الاستقرار التهدئة”.

وأضاف الزائدي أن المشهد السياسي والإعلامي الليبي يشهد فوضى وتوظيف غير بريء خاصة باتساع أفق المنابر الإعلامية العامة والخاصة والأهمية التي حظيت بها من حيث متابعة المواطنين الليبيين ومواكبة ما يرد فيها من أخبار أو تحليل أو رأي.

وقال الزائدي أنه لاحظ في الآونة الأخيرة منح تلك القنوات مساحة واسعة لتحليل الأحداث المتسارعة ومتابعة الموافق في المجتمع سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، مشيرا أن البعض ينتقد لدوافع وغايات شخصية ونفعية.