«عملية السلام الليبية» تنطلق في نيويورك

افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء أمس، في مقر البعثة الألمانية بنيويورك، اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية»، وذلك بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا.

وعلى هامش الاجتماع، وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي

الليبي، فقد أكد وزير الخارجية الأميركي للمنفي دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية.

وبحسب موقع «بوابة الوسط»، فقد قال وزير الخارجية الألماني قبيل الاجتماع

إن «المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس، وبقية البلاد، التحرك لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، المقرر في 24 من ديسمبر المقبل».