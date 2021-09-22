المنقوش تدعو لخلق بيئة آمنة في ليبيا مع اقتراب الانتخابات

العنوان-نيويورك

دعت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إلى خلق بيئة آمنة تتركز على المسار العسكري والأمني مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات.

جاء، ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الزوم في حلقة نقاش حول شرعية عملية السلام، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاشتراك مع مبادرة مبادئ السلام.

وأوضحت المنقوش، أن المسار العسكري والأمني، يتمثل في إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك دعم عمل لجنة العسكرية المشتركة، الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية .

المنقوش طالبت المجتمع الدولي بدعم العملية الانتخابية في ليبيا والضغط على الأطراف المعرقلة بعدم التدخل السلبي في الشأن الليبي.