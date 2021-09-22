“أبو الغيط” يعُد سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة أمر مقلق

أكد الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط على دعمه الكامل للانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم، معتبرا أن أي تأخير فيها من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى عدم الاستقرار، معتبرا أن سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة يعد أمراً مقلقاً.

وشدد أبو الغيط على ضرورة إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، ورحيل كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، موضحاً أن المليشيات تُشكل عائقاً أمام استعادة الدولة لقوتها ونفوذها على أراضيها.

واختتم أبو الغيط مداخلته بمناشدة جميع الأطراف السياسية في ليبيا، بأن تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، معلناً عن استمراره في متابعة تطورات الأحداث في ليبيا ودعم الاستقرار فيها.

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