ليبيا الان

“أبو الغيط” يعُد سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة أمر مقلق

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط على دعمه الكامل للانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم، معتبرا أن أي تأخير فيها من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى عدم الاستقرار، معتبرا أن سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة يعد أمراً مقلقاً.

وشدد أبو الغيط على ضرورة إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، ورحيل كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، موضحاً أن المليشيات تُشكل عائقاً أمام استعادة الدولة لقوتها ونفوذها على أراضيها.

واختتم أبو الغيط مداخلته بمناشدة جميع الأطراف السياسية في ليبيا، بأن تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، معلناً عن استمراره في متابعة تطورات الأحداث في ليبيا ودعم الاستقرار فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك