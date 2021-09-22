ندوة عن الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية في جامعة بنغازي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 September, 2021

نظم مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي بالتعاون مع كليتي القانون والطب البشري بالجامعة، ندوة علمية بعنوان”الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية”

تناولت الندوة عدة الأوراق العلمية في الجانبين القانوني والطبي، وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا والمتخصصين في المجال الطبي والقانوني،

ومن الأوراق العلمية التي طرحت في الندوة بعنوان مفهوم الخطأ الطبي وأثاره، للدكتور سمير المرغني ، وورقة بعنوان دور الطب الشرعي في إثبات الخطأ الطبي ومضاعفاته للدكتور محمود عبدالله اقدورة ، وورقة بعنوان المفهوم القانوني للخطأ الطبي للدكتورة سالمة الجازوي و ورقة بعنوان المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي للدكتورة عبير سالم ، وورقة بعنوان كيفية إثبات الخطأ الطبي للاستاذة نهلة الشارف ،

وفي ختام الندوة صدرت التوصيات التي يرى منظمو الندوة أن من شأنها تقليل الأخطاء الطبية في المرافق الصحية وجاء في التوصيات :

1 – الارتقاء بالخدمات الطبية بالمرافق الليبية.

2- تشديد الرقابة على المرافق الصحية من حيث توافر الاشتراطات المطلوبة لأداء واجباتها.

3- التأكيد على تقديم المرافق الصحية البيانات والإحصاءات اللازمة التجاوزات والأخطاء الطبية.

4- ضرورة النص قانونا على حق تبصير متلقي الخدمة الطبية بالمعلومات الكافية حول حالتهم الصحية.

5- ضرورة النص قانونا على إقرار المسؤولية التعاقدية.

6- تطوير قانون المسؤولية الطبية رقم 7 لسنة 1986 لحالته إلى تدخل تشجيعي في بعض نصوصه كالعقوبات المالية والتطورات الطبية الحديثة كتجريم الاستنساخ البشري وتغيير الجنس.

7- التنظيم التشريعي للعلاقة بين القطاع العام والخاص في قطاع الصحة لوجود ضعف وانقطاع في هذه العلاقة أضرت بمتلقي الخدمة الطبية.

8- تدريس مادة الطب الشرعي في كليات ذات علاقة وليس في كلية الطب البشري فقط، وإجراء الأبحاث العلمية لتحسين النقص في الجانب البحث الطبي في جوانبه العملية لدعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة في المجتمع.

9- الاستفادة من خبرات و توصيات اختصاصي الطب الشرعي بالخصوص لتحديد الظواهر التي تسبب الخلل الطبي.