إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات

أعلن الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي، إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي، بعد أربع سنوات من توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في بنغازي.

وقال شكري السنكي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الوزير الأسبق عمر السنكي عاد الأربعاء إلى بيته، بعد أن ظلت العائلة لسنتين ونصف تقريبًا لا تعرف شيئًا عن أسباب اعتقاله، ولا مكان احتجازه، ولا وضعه العام وحالته الصحية.

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– منظمات حقوقية ليبية تطالب بكشف مصير عمر السنكي

وفي نوفمبر 2017 ألقي القبض على عمر السنكي بعد أكثر من عامين ونصف العام، من إيقافه عن العمل من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بعدما باشر مهامه كوزير لداخلية الحكومة الموقتة فى 14 أكتوبر 2014.

وعندما انقطعت أخباره، طالبت منظمات حقوقية ليبية بكشف مصيره، داعية الأجهزة المختصة إلى «ضرورة إحالته إِلى النيابة ليتولى القضاء أمره، أو الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط».

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