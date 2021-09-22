محمود عبدالعزيز يدعو إلى إسقاط مجلس النواب  

العنوان-طبرق

دعا عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، محمود عبدالعزيز، إلى ضرورة إسقاط مجلس النواب.

وطالب عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية، الليبيين بالخروج في الساحات لافتكاك السلطة، واستمرار المجلس الرئاسي والحكومة حتى إجراء الانتخابات.

واعتبر عبدالعزيز، أن بقاء مجلس النواب عار على ليبيا بعدما أرجعوا البلاد إلى الخلف مائة خطوة، على حد زعمه، وقال: “البرلمان يعيث في ليبيا فسادا، وحذرت منذ أسبوعين من سحب الثقة من حكومة الوحدة وأكدت على ضرورة إسقاط البرلمان”.

وتابع، “لدينا معلومات أن البرلمان الذي تقوده مجموعة فاسدة برئاسة عقيلة صالح لا يريدون إقرار الميزانية ويريدون انقلاب كامل الأركان على حكومة الوحدة”.

وأضاف عبدالعزيز، “إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية تم بطريقة المؤتمرات الشعبية، ولم يتم بطريقة الاقتراع السري”، على حد زعمه