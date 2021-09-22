تصاعد عمليات سرقة أسلاك النقل الخاصة بالشركة العامة للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقات طالت شبكات خطوط نقل الطاقة الكهربائية بأماكن متفرقة وسط وغرب البلاد.

وكشفت الشركة عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1800 متر، على خط السوالم من 30 القريات بدائرة توزيع الساحل، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150متراً على خط الزطارنة من فرعية النشيع بدائرة توزيع الحي الصناعي كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متراً على خط غرس الله من 220 التبة بدائرة توزيع قصر بن غشير، بالإضافة لسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150 متراً على خط عجاج، من فرعية الجنفية، وفق بيان الشركة على حسابها في الفيس بوك.

يُذكر أن عمليات سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بمحطات نقل الكهرباء، شهدت ارتفاعا متزايدا، حيث يتم تهريبها كخردة خارج البلاد بعد ارتفاع أثمانها في السوق العالمية، الأمر الذي دفع النائب العام إلى حث إدارة حماية الطاقة الكهربائية على الاضطلاع بواجباتها في حماية أصول الشركة.

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