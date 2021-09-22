أبوجناح يقف على الصعوبات التي تواجه جهاز الأمن الداخلي

أخبار ليبيا 24

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، زيارة إلى جهاز الأمن الداخلي للاطلاع على سير عمله.

وبحسب بيان نائب رئيس الحكومة عبر صفحته بـ فيسبوك، التقى أبوجناح رئيس الجهاز، العميد لطفي الحراري، وبحث خلال اللقاء احتياجات الجهاز وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وخلال الزيارة عقد أبوجناح اجتماعا بحث فيه التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن، مثمنا المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز باعتبارهم العين الساهرة على راحة الوطن والمواطن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للمؤسسات الأمنية من أجل الرفع من مستوى عملها لأداء عملها الأمني على أكمل وجه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.