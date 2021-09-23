صنع الله يبحث مع استشاريين بريطانيين إدارة سلامة أصول مؤسسة النفط

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعًا الأربعاء في لندن مع ستة مقاولين واستشاريين هندسيين بارزين في المملكة المتحدة، لبحث التعاون في تأهيل وسلامة أصول المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأفاد بيان نشرته مؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها «تشعر بالقلق إزاء موثوقية أصولها، لأنها تهدف إلى المحافظة على معدلات إنتاجها الحالية وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميًّا».

وأضاف البيان أن «المؤسسة وبعض الشركات التابعة لها عقدت اجتماعات لمناقشة إدارة سلامة الأصول (AIM) وكيف يمكن تطبيقها على أصولها القديمة؛ حيث تقوم شركة مرزق بمساعدة المؤسسة في التركيز على أهمية إدارة سلامة الأصول منذ بداية التصميم وطوال دورة حياة الأصول».

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وأكد صنع الله أهمية إدارة سلامة الأصول، وأن هذه المبادرة لها الأولوية القصوى داخل المؤسسة والشركات التابعة لها. كما طلب من شركة مرزق «التعامل مع مقاولي الهندسة في المملكة المتحدة، على أساس عاجل من أجل تلبية هدفها الاستراتيجي، وهو تبني إدارة سلامة الأصول والمتطلبات الفورية لتحسين موثوقية بعض الأصول الاستراتيجية الرئيسية».

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، حيث جرى إثارة قلق مؤسسة النفط وشركة مرزق بشأن العديد من أصول المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تتقادم وتتجاوز عمرها التصميمي؛ حيث تم بناء العديد من المرافق السطحية وأنظمة خطوط الأنابيب في الستينيات والسبعينيات.

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