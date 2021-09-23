“ليبيا بيلد”: إيطاليا ستشارك بـ 20 شركة متخصصة في البناء

تعتزم إيطاليا المشاركة في معرض “ليبيا بيلد 2021” لدعم قطاع البناء، والذي ستنطلق فعالياته في معرض طرابلس بـ 20 شركة متخصصة في مجال البناء في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2021.

بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن المعرض سيشهد مشاركة وكالة ICE للترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، التي افتتحت مؤخرا فرعها في طرابلس بالسفارة الإيطالية.

من المتوقع بحسب الوكالة حضور أكثر من 500 عارض، وأكثر من 14000 زائر، إلى جانب تجهيز مساحة للمعرض على طول 30 متراً مربعاً خلال النسخة الحادية عشرة المقبلة.

الوكالة أضافت وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الليبية، أن إيطاليا استثمرت أكثر من 100 شركة في ليبيا قبل عام 2011، مما خوّل لها تصدّر قائمة الدول المُصدرة إلى الدولة الأفريقية.

يشار إلى أن معرض ليبيا بيلد يساهم بشكل كبير، خلال تنظيمه السنوات الماضية في الترويج للشركات المحلية والعالمية، في ظل حاجة ليبيا الماسة لإعادة الإعمار.

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