الزناتي: نعمل على تطوير أقسام العيون لتوطين العلاج والخبرات

عقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، لمناقشة آلية توطين علاج العيون بليبيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية البالغ عددها 17 قسمًا على مستوى ليبيا، عبر توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام، والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

وشدّد الوزير على ضرورة تفعيل تخصصات القرنية، الشبكية وتجميل العيون بالداخل، والتي تُعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج.

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من آجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات.