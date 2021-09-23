“لجنة فرنسية” إلى مطارات ليبيا لبحث استئناف الحركة الجوية بين البلدين

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، إن لجنة فرنسية ستزور المطارات الليبية لبحث سبل استئناف الحركة الجوية بين البلدين، مُعلنة عن استعداد حكومة بلادها لدعم ليبيا على جميع الصعد.

وأشارت دوهيلين خلال لقائها وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبو شيحة، إلى سعي باريس لاستئناف عملها الدبلوماسي من سفارتها بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن بلادها ترغب في الاستثمار في ليبيا بمجالات الطاقة والتجارة الحرة والرعاية الصحية والنقل إلى جانب قطاعات التنمية.

وأعلن أبو شيحة عن تنظيم منتدى اقتصادي ليبي فرنسي خلال الفترة من 10 إلى 12 من أكتوبر القادم، برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين، وبمشاركة اتحاد غرف التجارة من الجانبين لاستعراض فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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