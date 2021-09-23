تعاون بين ليبيا ومصر في مجالات عدة من بينها الإنتاجي والتسويقي

ليبيا- قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل جولة داخل معرض ديارنا لمنتجات ما يزيد عن 200 أسرة.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا طالعته صحيفة المرصد أشار مرافقة الغويل خلال الجولة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج.

وأضاف البيان إن ذلك جاء ضمن فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته الـ70 المقامة في القاهرة حيث زار الغويل جناحي غدامس وتاورغاء فيما أكدت القباج وجود تعاون بين مصر وليبيا في عدد من المجالات منها الإنتاجي والتسويقي.

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