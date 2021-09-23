“أوغلو” يؤكد دعم تركيا لحكومة الدبيبة

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، دعم بلاده الكامل له؛ وذلك رداً على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة الثلاثاء، مضيفاً أن المجلس سيسقط حتماً، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

ويتناغم الموقف التركي هذا مع موقف المجلس الأعلى للدولة الذي قال ببطلان خطوة مجلس النواب لمخالفة إجراءاتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حسب وصفه، في ظل تأكيد البعثة الأممية في ليبيا على شرعية حكومة الدبيبة.

يُشار إلى أن مجلس النواب صوّت لصالح سحب الثقة من الحكومة بـ89 صوتاً، من أصل 113 حضروا جلسة سحب الثقة من الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية