ليبيا الان

“أوغلو” يؤكد دعم تركيا لحكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، دعم بلاده الكامل له؛ وذلك رداً على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة الثلاثاء، مضيفاً أن المجلس سيسقط حتماً، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

ويتناغم الموقف التركي هذا مع موقف المجلس الأعلى للدولة الذي قال ببطلان خطوة مجلس النواب لمخالفة إجراءاتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حسب وصفه، في ظل تأكيد البعثة الأممية في ليبيا على شرعية حكومة الدبيبة.

يُشار إلى أن مجلس النواب صوّت لصالح سحب الثقة من الحكومة بـ89 صوتاً، من أصل 113 حضروا جلسة سحب الثقة من الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك