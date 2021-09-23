وزير خارجية ألمانيا: على البرلمان الليبي وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في أقرب وقت

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة أن يضع البرلمان الليبي الإطار القانوني أو القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير الألماني، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، أنه لابد أن يكون خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية بطريقة متزامنة.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن تبدأ عملية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بخطوات عملية مع ضرورة إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار، والإسراع بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.