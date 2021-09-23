عودة تدفق المياه من النهر الصناعي لمسار إجدابيا سلوق

ليبيا- تمكنت الفرق الفنية في جهاز النهر الصناعي من السيطرة على تسرب في المحطة “40+150” الواقعة بالقرب من بلدة الزويتينة.

الناطق باسم الجهاز صلاح الساعدي أوضح في تصريحات صحفية لموقع أخبار ليبيا 24 تابعتها صحيفة المرصد إن تدفق المياه عاد إلى المناطق الواقعة على مسار إجدابيا سلوق داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ كافة إجراءات قانونية وصارمة.

وتابع الساعدي إن هذه الإجراءات تخص كل من يعتدي على مكونات النهر الصناعي ويسبب بقطع المياه على المواطنين والمدن والقرى وهدر المياه من أجل مصلحته الخاصة.

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