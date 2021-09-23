وزارة الخارجية.. تشكيل لجنة فنية لتفعيل اتفاقية تأمين الحدود الجنوبية

خلص الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس، بشأن وضع آلية عمل لتنفيذ التزام ليبيا تجاه الاتفاقية الرباعية لأمن الحدود المبرمة في عام 2018 مع تشاد والنيجر والسودان، إلى تشكيل لجنة فنية من القطاعات المعنية.

وستبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها من الاثنين المقبل؛ من أجل وضع خطة عمل وطنية يتم عرضها على المجلس الرئاسي لمناقشتها واعتمادها، ليتم بعد ذلك عرضها على الدول المشاركة في الاتفاقية.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، على ضرورة أن يكون لليبيا خطة فنية وواضحة ومقترحات خاصة بها لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية.

يُشار إلى أن الاجتماع المُوسّع حضره إلى جانب عيسى عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

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