مجلس الدولة المصري: برامج تدريب وتأهيل للقضاة الليبيين في مصر

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة المصري، تعليقا على توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء الليبي، إن مصر دائما عند حسن ظن الأشقاء العرب في أي دولة عربية.

وأضاف «كرسوع»، في مداخلة هاتفية على قناة «الأولى الفضائية المصرية»: «جمعنا لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اليوم، وتم توقيع مذكرة تفاهم»، وتابع: «المجلس الأعلى للقضاء الليبي يحتاج برامج تدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية في النظام القضائي الليبي».

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة المصري: «أنه تم الاتفاق على إرسال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الليبي لتلقي التدريب في مجلس الدولة المصري».

واستقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، والوفد القضائى المرافق، والسفير محمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة؛ وذلك فى إطار التعاون القانونى والقضائى بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء الليبى، تحقيقاً لرغبتهما الصادقة والملحة فى خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية فى البلدين.