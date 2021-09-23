ريزر تُطلق ذراع تحكّم جديدة سريعة الاستجابة

أزاحت شركة ريزر الأمريكية الستار عن ذراع تحكم جديدة، بسرعة استجابة عالية أطلقت عليها Wolverine V2 Chroma.

وجاءت عصا التحكم الجديدة بتصميم مُميّز على شكل حرف L مع مقبض متكامل. وتتميز ذراع التحكم الجديدة بسرعة الاستجابة والإدخال مقارنة بالموديلات الأخرى الموجودة في الأسواق، وذلك بسبب احتوائها على تقنية Mecha Tactile Switch السريعة الاستجابة، ووظيفة الاتصال السلكي بين ذراع التحكم والحواسيب، وأجهزة الألعاب.

وستحتوي ذراع التحكم الجديدة على تأثيرات الإضاءة RGB المُلوّنة، وأزرار الحركة Mecha Tactile، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الأزرار الوظيفية الإضافية كأزرار Trigger الموجودة في الجانب الخلفي.

وأكدت ريزر إمكانية استبدال الملحقات الإضافية لعصا التحكم التناظرية، وأشارت إلى أنّ أشرطة الإضاءة المُلوّنة Chroma RGB تظهر على وحدة التحكم.

يُذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح ذراع التحكم الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 149 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية