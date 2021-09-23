مصر تجدد دعمها لجهود الاستقرار بليبيا

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية.

وأكد شكري خلال مشاركته في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا، والذي عُقد علي هامش انعقاد الدورة 67 للجمعية الأممية بنيويورك، أكد على ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة، نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني وفق بيان الخارجية المصرية.

يُذكر أن العلاقات الليبية المصرية تشهد زخماً لافتاً تُوج بتوقيع الحكومة لعدد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع الجانب المصري، في ظل التزام الأخيرة بدعم مسار انتخابات 24 ديسمبر.

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