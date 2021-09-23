وزير خارجية قبرص: مستعدون لإرسال لقاحات إلى ليبيا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس .

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية ، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تتعلق بحوض البحر المتوسط .

وتحدثت المنقوش في بداية اللقاء عن تطلع ليبيا لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع قبرص وبما يخدم المصالح المشتركة ، وأشارت إلى تعيين سفير لليبيا لدى قبرص تأكيدا لهذا التوجه.

وقدمت الوزيرة لمحة عن تطور الوضع السياسي في ليبيا والمسار الديموقراطي الذي يقود لانتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة ، ودعت خريستودوليديس لزيارة ليبيا .

من جانبه أكد الوزير القبرصي على حرص بلاده على بناء علاقات تعاون مثمر مع ليبيا ، وتقديم كل ما يطلب منها في هذا الشأن ، وتحدث عن استعداد قبرص للمساهمة في مواجهة ” كوفيد – 19 ” بإرسال اللقاحات إلى ليبيا ، كما أبدى الاستعداد لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في المؤسسات التعليمية بقبرص .

وقبل الوزير شاكرا الدعوة لزيارة ليبيا ، داعيا في الوقت نفسه المنقوش لزيارة قبرص في التوقيت المناسب لها .