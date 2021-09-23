” الحويج” يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الجانب البريطاني لتنظيم ملتقى اقتصادي مشترك، يضم المؤسسات والفعاليات الاقتصادية بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والصناعية وتنظيم معارض دولية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل اليوم الأربعاء بطرابلس، بحثا فيه سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأكد الحويج عزم الحكومة عقد شراكة حقيقية مع المملكة المتحدة بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في قطاعات الصحة والمواصلات والتنمية، بهدف تطوير وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطن، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال بالسوق الليبي، وخلق فرص استثمارية وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جانبها عبَّرت هرندل عن استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لليبيا في كافة القطاعات، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت بديلاً عن النفط في العديد من الصناعات.

يُذكر أن لقاء الحويج مع هرندل يأتي بالتزامن مع سعي المؤسسة الوطنية للنفط لعقد شراكات اقتصادية وهندسية مع شركات بريطانية؛ لتطوير البنية التحتية النفطية.

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