«المنقوش» تبحث مع نظيرها المالي التعاون في مواجهة الإرهاب

جاء خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، وشارك في تنظيمه والدعوة اليه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وحضره ممثلون عن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين 2 إضافة لدول جنوب ليبيا التي لم تتح لها الفرصة للمشاركة في برلين 2 وهي تشاد والنيجر والسودان، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.