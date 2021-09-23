تسعة “أحزاب ليبية” تتوافق على مبادئ وأطر لضمان التحوّل الديمقراطي

أصدرت تسعة أحزاب سياسية ليبية بياناً مشتركاً، أظهرت فيه توافقها على ما أسمته مبادئ وأُطر حاكمة لضمان التحول الديمقراطي ونجاح العملية السياسية في البلاد.

وجاء في البيان الذي حصلت 218 على نسخة منه، تأكيد الأحزاب المعنية على مبدئية حق المواطنة والانتخاب بوصفهما حقوقاً أصيلة، مع الدفع في اتجاه الذهاب إلى الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، وفق خارطة الطريق والتزامات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن في 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان ذكر المبادئ المتوافق عليها، حيث اعتبر انتخاب رئيس للبلاد وضمان التداول السلمي على السلطة في إطار قانون انتخابات متوافق عليه، حقاً شعبياً لا تفريط فيه، مُعربين عن تمسكهم بالعدالة التمثيلية وضمان مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي لدي ليبيا يان كوبيتش كان قد دعا مجلس النواب إلى اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع القادم كحدٍ أقصى، بعد تصاعد المخاوف من تعثر اعتماده بعد قرار المجلس سحب الثقة من الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية