الفتاوي والأحكام أبرزها.. الحافي يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري

استقبل رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين، بمقر القصر التاريخي قصر الأميرة فوقية، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا المستشار محمد الحافي والوفد القضائي المرافق، ومحمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة، لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث.

وجاء ذلك في إطـار التعـاون القانوني والقضـائي بين مجلس الـدولـة بجمهورية مصر العربيـة والمجلس الأعلى للقضـاء بدولة ليبيا، وتحقيقاً لرغبتهما الصـادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.

وتناول اللقاء التباحث بشـأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل، و تم الاتفاق فيها على ان يتولى مجلس الدولة المصرى تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم، يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدلوة بالقاهرة أو في ايه مدينة أخرى بجمهورية مصر العربية.

فيما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والاحكام ، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما ، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصرى، ومن منصته الالكترونية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الحافي، على دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضـاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، وان توقيع الاتفاقية جاء تكريسـاً للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين. وفي ذات السياق، أكد السفير محمد عبد العالي مصباح – سفير ليبيا بالقاهرة، على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.

كما أكد حسام الدین على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصرى لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة لاشقائنا في ليبيا.

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