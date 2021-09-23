«المنفي» يبحث مع «أردوغان» سبل إجراء الانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني”.

وبحث الاجتماع، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف.