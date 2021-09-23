ليبيا الان

«المنفي» يبحث مع «أردوغان» سبل إجراء الانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني”.

وبحث الاجتماع، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف.

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا، ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية، بين البلدين الصديقين.
الوسوم

«المنفي اردوغان الانتخابات الرئيس التركي الساعة24 ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك