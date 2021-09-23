فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحضر لمؤتمر دولي بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

يتأهب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لعقد اجتماع رفيع اليوم في نيويورك، للتحضير لمؤتمر دولي تستضيفه باريس في نوفمبر المقبل بشأن ليبيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد أعلن عزم بلاده على تنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا، يضع في أولوياته الانتخابات الليبية والعراقيل التي تواجه إجراءها في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش شاركا في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، وشارك في تنظيمه والدعوة اليه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.