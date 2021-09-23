أخبارليبيا24

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري كل الإمكانيات متاحة بأن نكون مجتمع مُصدِّر بدلًا من مجتمع مستورد فقط الثقة في النفس وتقديم الكفاءات على الولاءات.

وأضاف العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمورًا كثيرة ما كان لها أن تحدث لولا تعديل سعر الصرف.

وأوضح من بين هذه الأمور صرف منحة الأبناء والزوجة المتوقفة منذ سنة 2014 رفع مرتبات ذوي الدخل المحدود، منح قروض الزواج، التحسن الكبير في مشكلة السيولة، طرح النقد الأجنبي بكميات كبيرة، بعد انخفاض السوق الموازي الي 4.9 دينار.

وتابع عضو اللجنة :”أشيد بالحكومة بينما أخذنا نحن عدم الرضا من المواطنين مبروك على شعبنا الاستقرار في أمور كانت صعبة لولا تدخل سعر الصرف”.

وقال العكاري :”أرجوكم لا تنسبوا غلاء الأسعار فقط لسعر الصرف لأن هناك أسباب أخرى حقيقية وهي ارتفاع أسعار السلع الأساسية من مصدرها وهو ما يعرف بالتضخم المستورد وهذا ضريبة عدم الاعتماد على المنتجات المحلية والاعتماد شبه الكلي على الواردات من الخارج”.

وذكر عضو اللجنة، علينا أن نتفكر بأننا نمتلك ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا لهذا من المعيب أن نستورد المنتجات الزراعية والحيوانية، نمتلك 1900 كيلو متر على البحر فَمِن العيب أن نستورد الأسماك ومنتجاتها، ونمتلك تاسع احتياطي نفطي في العالم فكيف لنا أن نستورد الوقود من الخارج.

وواصل العكاري في منشوره :” نمتلك كل المواد المستخدمة في إنتاج مادة الأسمنت كيف يتم فتح اعتمادات لتوريد هذه المادة بالنقد الأجنبي، سطوع الشمس في ليبيا من أكثر دول العام المتاحة فيها هذه المدة الأمر الذي يؤهلنا بأن نكون دولة مصدرة للكهرباء لا انقطاعها علينا بالساعات الطويلة”.